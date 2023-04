POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

Menden (ots) - Betrüger waren am Sonntag mit ihrem "Hallo Mama/Papa"-Betrug erfolgreich. Eine 57-Jährige aus Menden erhielt am Morgen eine SMS ihrer angeblichen Tochter über eine unbekannte Nummer. Die falsche Tochter gab darin an, dass sie eine neue Nummer habe und bat die Geschädigte darum mit ihr im Messenger "WhatsApp" weiter zu schreiben. Dies tat man in er ...

