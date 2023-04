POL-MK: Zwei Polizeibeamte durch Angriffe verletzt

Hemer (ots) - Zwischen dem 16.03. und dem 31.03 drangen Unbekannte in ein Haus in der Ernst-Giese-Straße ein. Sie verschafften sich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde allerdings nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

