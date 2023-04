Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randaliererin zwangseingewiesen

Mutmaßliche Schrott-Diebe erwischt

Plettenberg (ots)

Zeugen alarmierten Donnerstagabend die Polizei zur Straße "Auf der Burg". Einer 26-Jährigen war dort der Zutritt zum Linienbus verwehrt worden, nachdem sie sich sehr aggressiv verhalten hatte. Daraufhin, so schilderte der Fahrer später, habe sie die Motorhaube des Busses aufgerissen und sei anschließend ans Heck des Busses gegangen. Dort riss sie das Kennzeichen ab und schlug auf die Rückleuchten ein. Sie ging mitsamt des Kennzeichens davon. Wenige Meter weiter beobachteten Zeugen, wie sie mit dem Kennzeichen auch die Motorhaube eines geparkten PKW traktierte. Danach verschwand sie in ihrer Wohnung. Polizeibeamte suchten die Frau dort auf und nahmen sie sowie das gestohlene Kennzeichen mit. Das Ordnungsamt und ein Arzt wiesen die Plettenbergerin in eine psychiatrische Klinik ein. Die Polizisten legten eine Anzeige wegen Sachbeschädigung vor. (dill)

Zwei rumänisch-stämmige Männer aus Gelsenkirchen (45) und Herne (24) stehen im Verdacht, Freitagnachmittag von einer Baustelle diverse Kabelreste entwendet zu haben. Zeugen hatten den verdächtigen weißen Transporter samt der beiden Insassen gemeldet. Eine Polizeistreife traf die beiden Verdächtigen noch am Tatort im Lehmweg an. Bei der Kontrolle fanden sie noch weiteren völlig ungesicherten Metallschrott auf der Ladefläche des VW Crafters. Die für die Abfuhr und Entsorgung erforderlichen Genehmigungen, z.B. eine Reisegewerbekarte, konnten sie nicht vorweisen. Die Beamten zeigten die beiden Männer u.a. wegen versuchten Diebstahls und Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz an. Nachdem der Metallschrott am Bauhof abgeladen wurde, ging die Fahrt zur Polizeiwache zur erkennungsdienstlichen Behandlung. Anschließend traten sie ohne Beute, dafür mit den Anzeigen, die Heimreise an. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell