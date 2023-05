Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vermisster Bootsführer im Vitter Bodden leblos aufgefunden (LK Vorpommern-Rügen)

Stralsund (ots)

Nach kurzer Suche konnte am Dienstagnachmittag ein vermisster Sportbootführer in den Boddengewässern zwischen Rügen und Hiddensee nur noch tot geborgen werden. Der 44-jährige deutsche Staatsangehörige von der Insel Rügen hatte am Abend des 22.05.2023 mit seinem "Ibis"-Motorboot eine Ausfahrt unternommen. Als er am nächsten Tag nicht zur Arbeit erschien, informierte sein Kollege die Polizei. Diese startete sofort eine Suchaktion. Beteiligt waren die Seenotrettungsboote "Hans Ingwersen" und "Manfred Hessdörfer" von der DGzRS, das Zollboot "Bad Zwischenahn", das WSP-Boot "Bug" sowie der Polizeihubschrauber "Merlin 1". Zunächst wurde nur das leere Sportboot aufgefunden. Kurz darauf sichtete die Crew des Hubschraubers auch die leblose Person im flachen Wasser. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Todesursache dauern an.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell