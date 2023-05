Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einem Waldgebiet bei Neustrelitz (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neustrelitz (ots)

Durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte wurde am 22.05.2023, 14:50 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Waldgebiet südöstlich von Weisdin gemeldet. Durch die Kameraden der eingesetzten Feuerwehren der umliegenden Gemeinden konnte die mitten im Waldgebiet befindliche Brandstelle nicht genau lokalisiert werden. Aus diesem Grund wurde der Polizeihubschrauber angefordert. Die Aufklärung durch den Polizeihubschrauber ergab, dass in einem Mischwald auf einer Größe von ca. 5000m² der Waldboden und das Unterholz brennen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da der Brandort schwerzugänglich und das Löschwasser über eine lange Strecke über Schläuche herangeführt werden musste. Insgesamt breitetet sich der Brand auf einer Fläche von ca. 2 ha aus. Gegen 20:40 Uhr wurde durch den Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort mitgeteilt, dass der Brand gelöscht sei. Es wurde eine Brandwache eingerichtet. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

