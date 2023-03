Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Telefonbetrüger machen Beute

Speyer (ots)

Am frühen Freitagnachmittag, den 10.03.2023, wurde eine Bankmitarbeiterin auf einen Senior aufmerksam, der einen fünfstelligen Bargeldbetrag abheben wollte und ihr gegenüber angab, dass seine Tochter nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Haft säße. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass unbekannte Täter den Mann im Laufe des Vormittags mehrfach angerufen und sich u.a. als Staatsanwalt ausgegeben hatten. Für die Freilassung der angeblich inhaftierten Tochter des Seniors fordere dieser eine Kaution. Es stellte sich heraus, dass er bereits um 12 Uhr, vor Verständigung der Polizei, einen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen männlichen Tatverdächtigen im Mausbergweg übergeben hatte. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: zwischen 30 und 40 Jahre alt und korpulent.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Mausbergweg unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren. Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Lassen Sie zudem präventiv gesehen Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen. So können die Täter Sie erst gar nicht ausfindig machen. Sind Sie bereits Betroffener geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.0621 963-1154.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell