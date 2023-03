Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mann aus Wohnung verwiesen

Ludwigshafen (ots)

Aus Sorge informierte am Sonntagmittag, den 12.03.2023, gegen 13 Uhr, ein Ludwigshafener die Polizei über einen lautstarken Streit in der Wohnung seiner Nachbarn. Vor Ort konnte durch die Polizeikräfte in Erfahrung gebracht werden, dass es im Rahmen von verbalen Beziehungsstreitigkeiten letztlich auch zu Handgreiflichkeiten gekommen war. Diese erfolgten sowohl durch den Mann, als auch durch die Frau. Eine medizinische Versorgung lehnten beide jedoch ab. Dem Paar wurden die Konsequenzen ihres Handelns aufgezeigt. Um zukünftig weitere Auseinandersetzungen zu unterbinden, wurde der getrenntlebende Mann der Wohnung seiner Partnerin verwiesen und beiden Parteien wurde die Kontaktaufnahme zueinander verboten.

Die Polizei appelliert: Handgreiflichkeiten in einer Beziehung sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in der Partnerschaft erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle in Ludwigshafen erreichen Sie unter der Telefonnummer 0621 5292536. Weitere Beratungsangebote finden Sie bei der Stadt Ludwigshafen https://www.ludwigshafen.de/buergernah/chancengleichheit/gleichstellungsstelle/gewalt-gegen-frauen/beratungsangebote

