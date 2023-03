Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Getunte Pkw kontrolliert

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, den 12.03.2023, wurden durch die Polizei innerhalb kürzester Zeit zwei getunte Fahrzeuge im Stadtgebiet Ludwigshafen einer Verkehrskontrolle unterzogen. An einem grauen BMW war eine unzulässige Rad-Reifen-Kombination montiert. Ein schwarzer Mercedes hingegen wies Veränderungen an der Beleuchtung auf. In beiden Fällen führten die nachträglich durchgeführten Abänderungen zum Erlöschen der jeweiligen Betriebserlaubnis und der damit einhergehenden Unterbindung der Weiterfahrt. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten wurden verfasst.

Wir weisen an dieser Stelle noch einmal nachdrücklich darauf hin: Nicht alles was gefällt, ist auch erlaubt. Bei unzulässigen Veränderungen erlischt die Betriebserlaubnis. Wir raten daher allen, die ihr Fahrzeug tunen wollen, sich intensiv zu informieren und sich im Zweifelsfall an die Kfz-Prüfstellen zu wenden. Dort können Änderungen an Fahrzeugen außerdem überprüft und abgenommen werden.

