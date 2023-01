LPI-J: Alarm ausgelöst

Weimar (ots) - Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro verursachte am Dienstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, der Fahrer eines Mazda. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Erfurter Straße parkte der unbekannte Mann aus. Hierbei touchierte er mit seinem blauen Pkw einen neben ihm stehenden BMW. Im Anschluss fuhr der Mann davon. Er verließ den Parkplatz nach rechts auf die Erfurter Straße in stadtauswärtige ...

