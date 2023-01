Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Wohnhaus - Schmuck und Geld weg

Saale-Holzland (ots)

Einbrecher entwendeten Montagabend Schmuck und Geld aus einem Einfamilienhaus in der Straße "Obere Zeilbäume" in Eisenberg. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Hauseigentümer zwischen 17:00 Uhr und 19:20 Uhr aus. Mit einem Stein schlugen sie die Terrassentür ein und durchwühlten anschließend alle Schränke nach Wertgegenständen. Bei ihrer Suche fanden die Täter einen Tresor, der nicht verankert war und sich so problemlos aus dem Haus transportieren ließ. Im Inneren befanden sich mehrere tausend Euro. Auch vor den Schmuckgegenständen aus dem Familienbesitz machten die Täter keinen Halt. Der Gesamtwert des Beuteguts beläuft sich auf ca. 40.000,- Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hierbei wurde bekannt, dass sich auch am Kellerfenster des Nachbargrundstückes frische Einbruchsspuren befanden. Offenbar gelang den Dieben ein Eindringen hierbei nicht. Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich telefonisch unter der 03641-81 2464 zu melden.

