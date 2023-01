Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vom Unfallort geflüchtet

Saale-Holzland (ots)

Eine 27-Jährige informierte Montagmorgen die Polizei, nachdem ein anderer Verkehrsteilnehmer nach einem Zusammenstoß mit ihrem Fahrzeug vom Unfallort geflüchtet war. Die junge Dame fuhr mit ihrem Pkw VW die Landstraße in Richtung Bad Klosterlausnitz entlang. Kurz nach dem Ortseingang fuhr sie an einem, auf der Fahrbahn haltenden, Baufahrzeug vorbei. In diesem Moment kam ihr ein weißes Fahrzeug entgegen. Nach Aussage der Geschädigten handelte es sich um ein Multicar oder einen Transporter. Die Fahrzeuge berührten sich seitlich, so dass am VW der jungen Frau Sachschaden entstand. Der andere Unfallbeteiligte verließ anschließend pflichtwidrig den Unfallort. Die Polizei Saale-Holzland hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich telefonisch unter 036428-640 der zu melden.

