Polizei Wuppertal

POL-W: W - E-Bike-Fahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 30.05.2023 kam es auf der Westkotter Straße in Wuppertal gegen 15:15 Uhr zu einem Unfall zwischen einem E-Bike und einem Auto. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen fuhren ein 42-Jähriger auf seinem E-Bike und ein 33-Jähriger in einem Dacia auf der Westkotter Straße in Richtung B7. Als der 33-Jährige in die Wuppermannstraße abbog, kollidierte er mit dem 42-Jährigen auf dem E-Bike, welcher parallel auf dem Fahrradschutzstreifen der Westkotter Straße fuhr. In der Folge fiel der 42-Jährige zu Boden und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt nach ersten Einschätzungen bei 4500 Euro. (rb)

