POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Versuchtes Tötungsdelikt - Verdächtiger nutzt Schraubenzieher - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots) - Am 28.05.2023, um 15:15 Uhr, kam es auf der L414 auf Höhe der Straße Am Wupperstollen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Ein 90-jähriger Ennepetaler fuhr die L414 in Richtung Radevormwald, als er beabsichtigte nach links in die Straße Am Wupperstollen abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs stieß er mit dem entgegenkommenden Fahrrad eines 40-jährigen Schwelmers zusammen, der auf der L414 in Richtung Barmen unterwegs war. Im ...

mehr