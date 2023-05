Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einladung: Lesung im Polizeipräsidium

Wuppertal (ots)

Hüter der Verfassung - Albert Grzesinski und die Neuordnung der preußischen Polizei nach 1924 Albert Grzesinski? Das ist ein Name, den heute kaum jemand kennt - zu Unrecht! Denn der sozialdemokratische Gewerkschaftsfunktionär Albert Grzesinski (1879-1947) war in der Weimarer Republik unter anderem Polizeipräsident in Berlin und preußischer Innenminister - und maßgeblicher Architekt des "Bollwerks Preußen" gegen den Nationalsozialismus. Seine politischen Reden sind Ausdruck eines unerschrockenen Einsatzes gegen alle antidemokratischen Angriffe in den spannungsreichen Zwanziger Jahren. Damit zählt der überzeugte Demokrat zu den wichtigen Persönlichkeiten der Weimarer Republik, die auch heute noch als mutige Vorbilder gelten können. Die Lesung mit Olaf Reitz, kommentiert von Prof. Dr. Dietfried Krause-Vilmar, findet am Donnerstag, 01.06.2023, im Polizeipräsidium Wuppertal, Friedrich-Engels-Allee 228, statt. Beginn ist um 18 Uhr. Um 16.30 Uhr besteht die Möglichkeit, zuvor an einer historischen Spurensuche durch das Polizeipräsidium teilzunehmen. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung notwendig. Sie kann per E-Mail an oeffentlichkeitsarbeit.wuppertal@polizei.nrw.de erfolgen. Weitere Infos zur Veranstaltung finden Sie hier: https://alte-synagoge-wuppertal.de/veranstaltungen/veranstaltungen-de tails/hueter-der-verfassung

