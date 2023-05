POL-W: W Tätlicher Angriff auf Polizeibeamten nach Unfallflucht

Wuppertal (ots) - Am 24.05.2023, gegen 18:45 Uhr, kam es auf der Widderter Straße zu einem Unfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw. Eine 17-Jährige war mit ihrem Kleinkraftrad auf der Widderter Straße in Richtung Lacherstraße unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Zweirad verlor, stürzte und in den Gegenverkehr rutschte. Dort stieß sie mit dem ...

mehr