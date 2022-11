Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Meppen (ots)

Am 16. November zwischen 13.05 Uhr und 13.10 Uhr kam es in Meppen in der Straße Domhof in Höhe der Stadtbibliothek zu einer Körperverletzung. Dabei wurde ein neunjähriger von einem Herrn mit grauen bzw. weißen Haaren mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen. Der circa 1,70 m große Mann hatte eine dunkle braunrote Jacke getragen. Eine Zeugin des Vorfalls hat nach dem Schlag noch kurz mit dem Kind gesprochen und anschließend versucht, den Täter auf sein Verhalten anzusprechen. Dazu hat diese die Verfolgung aufgenommen und ist dem Täter in Richtung des Vorplatzes der dortigen Kirche hinterhergelaufen. Diese und weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.

