POL-EL: Freren - Zeugen nach Diebstahl eines Mofa gesucht

Börger (ots) - Am Donnerstag zwischen 9.45 und 13.10 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus am Marienweg in Börger eingebrochen. Er verschaffte sich durch ein Fenster Zugang zu den Räumen und entwendete unter anderem Schmuck sowie ein Damenrad. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden. ...

mehr