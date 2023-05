Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Illegaler Marihuana-Anbau - Drei Männer festgenommen

Wuppertal (ots)

Nach Zeugenhinweisen konnte die Polizei Erkenntnisse zu einer Drogenplantage im Bereich der Alleestraße in Remscheid gewinnen. Die Staatsanwaltschaft beantragte und erhielt daraufhin einen von dem Amtsgericht ausgestellten Durchsuchungsbeschluss für die Räumlichkeiten. Am 23.05.2023 erfolgte der polizeiliche Zugriff, wobei eine illegale Marihuana-Plantage aufgefunden und in den Räumen zwei Verdächtige festgenommen werden konnten. In dem rückwärtigen Anbau eines Hauses wurden in mehreren Räumen sowohl mehr als 350 erntereife Marihuana-Pflanzen, als auch knapp 20 Kilogramm verpackte Marihuana-Dolden und weitere Pflanzenbestandteile (mehr als 15 Kilogramm) in Säcken aufgefunden. Weiterhin befanden sich diverse Mobiltelefone und Bargeld sowie ein Messer und ein Baseballschläger in den Räumlichkeiten. Einer der in Remscheid festgenommen Männer (beide 26 Jahre alt) leistete bei seiner Festnahme Widerstand und wurde leicht verletzt. Er verblieb jedoch haftfähig. Nach weiteren Hinweisen wurde kurze Zeit später in Köln ein weiterer Mann (21) festgenommen, der mit der Plantage in Wuppertal in Verbindung stehen soll. Die drei Beschuldigten werden im Laufe des Tages (24.05.2023) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser wird über die Anordnung der Untersuchungshaft zu entscheiden haben. Mit Unterstützung von Kräften des THW wurden insgesamt circa vier Tonnen Plantagenequipment der Vernichtung zugeführt.

