Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mann versucht mit Auto zu flüchten - Festnahme wegen Haftbefehlen

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (22.05.2023, 12:45 Uhr) konnte ein Mann festgenommen werden, nachdem er zuvor versuchte sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Der 34-Jährige war in Begleitung eines 35-Jährigen mit seinem Citroen auf der Straße Landwehr unterwegs. Als Solinger Polizisten beabsichtigten, das Fahrzeug einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen, beschleunigte der Citroen Fahrer und versuchte offensichtlich zu flüchten. In Höhe der Straße Stockberg, in Leichlingen, konnte das Fahrzeug gestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gestohlen. Darüber hinaus konnte der 34-Jährige keine Fahrerlaubnis vorweisen und stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die polizeiliche Überprüfung ergab zudem, dass gegen den erheblich polizeibekannten Mann zwei Haftbefehle bestehen. Nach einer Blutprobenentnahme wurde er in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht. Die Ermittlungen hinsichtlich weiterer möglicher Vergehen dauern an. (sw)

