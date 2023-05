POL-W: SG - Versuchter Kupferdiebstahl in der Wuppertaler Straße

Wuppertal (ots) - Gestern Abend (21.05.2023, 18:35 Uhr) raubten Jugendliche in Solingen einem 16-Jährigen Bargeld. In der Nähe konnten zwei Tatverdächtige angetroffen werden. Nach bisherigem Erkenntnisstand sprachen die Jugendlichen den 16-Jährigen in der Humboldtstraße an und verlangten Zigaretten. In der Folge forderten sie zusätzlich Bargeld und schubsten den Jungen. Dann entrissen sie ihm seine Tasche und ...

