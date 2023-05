POL-W: SG Raub unter Jugendlichen - Verdächtige angetroffen

Wuppertal (ots) - Heute Morgen (20.05.2023, 08:00 Uhr) verursachte ein bislang Unbekannter einen Polizeieinsatz in den Räumen einer Moschee. Der Mann drang in die Gebetsräume in einem Hinterhof an der Uellendahler Straße ein und zerschlug dort Inventar. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte ein ...

