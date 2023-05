POL-W: W Vermisster wohlbehalten aufgefunden - Rücknahme der Suchmaßnahmen

Wuppertal (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in Cronenberg sucht die Polizei nach Zeugen. Am vergangenen Montagmorgen (15.05.2023, 07:05 Uhr) kam es auf der Hahnerberger Straße zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. (s. Pressemeldung vom 15.05.2023, 16:05 Uhr, "W Unfall in Cronenberg - Zwei Verletzte" https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5510098 ) Nach ersten Ermittlungen könnte ein weiteres Fahrzeug an dem ...

