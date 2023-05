POL-PB: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Paderborn (ots) - (mb) Kurz nachdem am Mittwochnachmittag ein Exhibitionist am Gierstor gemeldet wurde, hat eine Polizeistreife einen Tatverdächtigen in Tatortnähe gestellt. Gegen 13.40 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei. Er hatte an der Bushaltestelle Gierswall einen Mann in Arbeitskleidung beobachtet, der seine Hose geöffnet hatte und onanierende Bewegung mit seinem Geschlechtsteil machte. Eine Streife war ...

