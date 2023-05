Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt

Lichtenau-Henglarn (ots)

(mb) Am Mittwochabend hat ein 41-jähriger Motorradfahrer bei einem Alleinunfall auf der Finkestraße (L818) Verletzungen erlitten.

Der Motorradfahrer fuhr gegen 21.00 Uhr auf der Landstraße von Atteln in Richtung Henglarn. Laut Zeugenaussagen beschleunigte er seine 750er Suzuki deutlich über die zulässigen 50 km/h. Beim Bremsen hinter einem vor ihm fahrenden Lkw stürzte der Kradfahrer. Seine Maschine rutschte noch über 40 Meter weiter und blieb am Straßenrand liegen. Eine Passantin eilte dem Verletzten zur Hilfe und alarmierte den Rettungsdienst. Mit einem Rettungswagen wurde der 41-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Neben überhöhter Geschwindigkeit zählen vermutlich auch die abgefahrenen Reifen des Motorrads zur Unfallursache. Die Polizei stellte am Unfallort fest, dass beide Reifen völlig "blank" waren. Die Feuerwehr musste eingesetzt werden, um die beim Sturz entstandene Ölspur zu beseitigen. Die Finkestraße war für etwa 90 Minuten gesperrt.

