Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei stellt mutmaßlichen Exhibitionist

Paderborn (ots)

(mb) Kurz nachdem am Mittwochnachmittag ein Exhibitionist am Gierstor gemeldet wurde, hat eine Polizeistreife einen Tatverdächtigen in Tatortnähe gestellt.

Gegen 13.40 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei. Er hatte an der Bushaltestelle Gierswall einen Mann in Arbeitskleidung beobachtet, der seine Hose geöffnet hatte und onanierende Bewegung mit seinem Geschlechtsteil machte. Eine Streife war wenige Minuten später vor Ort und entdeckte den beschriebenen Tatverdächtigen nur wenige Meter weiter an der Driburger Straße. Die Hose des Mannes stand noch offen. Es handelte sich um einen 41-Jährigen aus Norddeutschland. Bei der Überprüfung des Tatverdächtigen entdeckten die Polizisten eine Dose mit Drogen, vermutlich Amphetamine. Die Betäubungsmittel stellten die Beamten sicher. Gegen den Tatverdächtigen laufen jetzt entsprechende Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell