Polizei Wuppertal

POL-W: W - Unfall auf der L414

Wuppertal (ots)

Am 28.05.2023, um 15:15 Uhr, kam es auf der L414 auf Höhe der Straße Am Wupperstollen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Ein 90-jähriger Ennepetaler fuhr die L414 in Richtung Radevormwald, als er beabsichtigte nach links in die Straße Am Wupperstollen abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs stieß er mit dem entgegenkommenden Fahrrad eines 40-jährigen Schwelmers zusammen, der auf der L414 in Richtung Barmen unterwegs war. Im Zuge des Unfalls wurde der Schwelmer schwer verletzt und durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 3.500 Euro. (jb)

