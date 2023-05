Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Beim Einkauf mit Wechseltrick betrogen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Coesfelder Straße;

Tatzeit: 24.05.2023, 16.10 Uhr;

Mit einem Wechseltrick hat ein Unbekannter am Mittwoch in Ahaus Geld ergaunert. Der Tatverdächtige betrat gegen 16.10 Uhr die Räume an der Coesfelder Straße, bezahlte ein Käsebrötchen mit einem 50-Euro-Schein und erhielt das Wechselgeld. Danach verwickelte er die Mitarbeiterin in ein wirres Gespräch, bei dem es zunächst um das Wechselgeld ging, anschließend um ein anderes Produkt, das er vielleicht auch noch kaufen wolle. Zwischendurch tat er mehrfach so, als wenn ihm etwas hingefallen sei. Am Ende stellte sich heraus, dass die zum Bezahlen genutzte Banknote ebenso wie der "Kunde" verschwunden war. Der Tatverdächtige war circa 1,85 bis 1,90 Meter groß, hatte schwarze Haare und trug helle Kleidung. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell