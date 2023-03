Polizei Bonn

POL-BN: Unbekannte schlugen Heckscheibe an Pkw in Bonn-Graurheindorf ein - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 13.03.2023, in dem kurzen Zeitraum zwischen 13:10 und 13:40 Uhr, machten sich Unbekannte an einem im Bereich des Milchgassenweg in Graurheindorf geparkten Auto zu schaffen.

Nach der Spurenlage schlugen die Unbekannten an dem am Straßenrand abgestellten Wagen die Heckscheibe ein und entwendeten aus dem Wageninneren einen rosafarbenen Rucksack, in dem sich unter anderem ein Schlüsselbund befand. Mit ihrer Beute entfernte(n) sich der/die Täter unerkannt vom Ort des Geschehens.

Das zuständige KK 33 übernimmt die weitergehende Bearbeitung zu dem Fall. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell