Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus/Rhede - "Hotline" bringt Geschädigte um Geld

Ahaus/Rhede (ots)

Ereignisorte: Ahaus/Rhede;

Tatzeiten: 23. und 24.05.2023;

Betrüger haben Betroffene in Ahaus und Rhede mit der sogenannten Microsoft-Masche zur Preisgabe persönlicher Daten gebracht: In Ahaus erhielt eine Frau am Dienstag auf ihrem Computer eine Nachricht, dass dieser angeblich gehackt sei. Mit angegeben war eine Telefonnummer - dort sollte sie vermeintlich technische Hilfe erhalten. Der angerufene Gesprächspartner vermittelte glaubhaft den entsprechenden Eindruck, und so übermittelte die Geschädigte mehrere persönliche Daten. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass es zu Abbuchungen vom Konto der Ahauserin gekommen war.

In der gleichen Art und Weise spielten die Unbekannten am Mittwoch in Rhede übel mit. Dem Geschädigten war jedoch glücklicherweise noch kein finanzieller Schaden entstanden.

Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Wer eine entsprechende Nachricht erhält, sollte nicht darauf eingehen. Mehr Informationen zu diesem Thema gibt es unter anderem auf der Internetseite www.polizei-beratung.de. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell