Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbrecher durchsuchen Haus

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Hof zum Ahaus;

Entdeckungszeit: 25.05.2023, 20.30 Uhr;

Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in ein Wohnhaus in Ahaus eingedrungen. Um in das Gebäude an der Straße Hof zum Ahaus zu gelangen, hatten sie sich gewaltsam an einem Fenster zu schaffen gemacht. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell