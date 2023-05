Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zeugin beobachtete verdächtige Person

Kripo bittet um Hinweise

Borken (ots)

Ort: Borken, Neumühlenallee, Schulgelände; Zeit: 25.04.2023, ca. 18.10 Uhr

Ein Mann, der sich mit einem Bolzenschneider an einer Schaukel auf einem Schulgelände zu schaffen machte - das kam einer Zeugin am Dienstag, dem 25.04.2023, gegen 18. 10 Uhr zu recht verdächtig vor. Die Zeugin sprach den Mann an, der vorgab etwas reparieren zu wollen. Mit der Unglaubwürdigkeit dieser Aussagen konfrontiert, spielte der Mann ein Telefonat vor und entfernte sich. Er kletterte über den Zaun des Schulgeländes und fuhr auf einem E-Scooter über die Mozartstraße in Richtung "Insel" davon. Personenbeschreibung: ca. Anfang 20 Jahre alt, dunkel gekleidet, schwarze Wellensteyn-Jacke mit gelbem Emblem, weiße Sneaker, schwarze Schutzmaske.

An der Schaukel war kein Schaden entstanden. Möglicherweise besteht ein Bezug zu anderen Sachbeschädigungen auf dem Schulgelände. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

