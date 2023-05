Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Mit Pedelecs zusammengestoßen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wessum, Martinistraße;

Unfallzeit: 24.05.2023, 14.55 Uhr;

Verletzungen zugezogen haben sich zwei Pedelecfahrerinnen am Mittwoch bei einem Unfall in Ahaus-Wessum. Eine 76-Jährige hatte gegen 14.55 Uhr die Martinistraße aus Richtung Schüttenfeld kommend befahren. Als sie nach links in Richtung Kirchplatz abbiegen wollte, übersah sie die entgegenkommende 70-Jährige. Die beiden Ahauserinnen stießen zusammen und stürzten. Rettungskräfte versorgten die Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus. (to)

