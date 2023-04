Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Saarburg (ots)

Im Zeitraum vom 04.04.23, 19:30 Uhr bis 05.04.23, 07:30 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus in Saarburg-Beurig ein. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht abschießend gesagt werden. Wer im o.g. Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen hinsichtlich Personen oder Fahrzeuge in Beurig gemacht hat, oder anderweitige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Saarburg unter Tel: 06581-91550 in Verbindung zu setzen.

