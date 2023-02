POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Autofahrerin - 53-Jähriger leicht verletzt

Grefrath (ots) - Drei junge Frauen sind am Mittwoch gegen 9 Uhr bei einem Unfall auf der Kreuzung B509/Burgdyk (Ostumgehung) in Grefrath verletzt worden. Eine 18-Jährige aus Nettetal war mit ihrem Auto unterwegs auf der B509 in Richtung Kempen und wollte an der Kreuzung nach links in den Burgdyk einbiegen. Ihr entgegen kam ein 49-jähriger Krefelder, der in Richtung ...

mehr