Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Unfall nach Fehler beim Abbiegen - drei Verletzte

Grefrath (ots)

Drei junge Frauen sind am Mittwoch gegen 9 Uhr bei einem Unfall auf der Kreuzung B509/Burgdyk (Ostumgehung) in Grefrath verletzt worden.

Eine 18-Jährige aus Nettetal war mit ihrem Auto unterwegs auf der B509 in Richtung Kempen und wollte an der Kreuzung nach links in den Burgdyk einbiegen. Ihr entgegen kam ein 49-jähriger Krefelder, der in Richtung Nettetal unterwegs war.

Die junge Frau schätzte die Geschwindigkeit des Entgegenkommenden falsch ein und ging davon aus, dass er an der Ampel anhalten würde. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Der Krefelder und die Beifahrerin der 18-Jährigen blieben unverletzt. Auf den Rücksitzen der Linksabbiegerin wurden noch eine 18- und eine 17-Jährige verletzt. Alle drei wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. /hei (176)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell