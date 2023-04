Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsuunfall unter Alkoholeinfluß

Birkenfeld Nahe (ots)

In den Morgenstunden des 04. April 2023 kam es gegen 10:15 Uhr in der Saarstraße in Hoppstädten-Weiersbach zu einem Verkehrsunfall. Beim Einfahren auf den EDEKA-Parkplatz beschädigte ein 50jähriger Pkw-Führer einen anderen Pkw, der, vom Parkplatz kommend, seinerseits in Rtg. Saarstraße fahren wollte. Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme nahmen die Beamten bei dem Mann Alkohol wahr; ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein einbehalten und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

