Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Beinahe-Kollisionen auf der B49 zwischen Zewen und Wasserbilligerbrück - Polizei sucht Betroffene

Trier (ots)

Einer aufmerksamen Autofahrerin war am Mittwoch, 05.04.2023, gegen 10.15 Uhr aufgefallen, dass ein vor ihr fahrender schwarzer VW Polo mit luxemburgischen Kennzeichen sehr unsicher geführt worden war. Der Polo sei dabei mehrfach auf der B49 zwischen den Ortslagen Zewen und Wasserbilligerbrück in den Gegenverkehr geraten, wo es nur glücklichen Umständen zu verdanken war, dass es zu keiner Kollision gekommen war. Der angesprochen VW Polo konnte schließlich in der Ortslage Langsur vorgefunden und die Fahrzeugführerin einer Kontrolle unterzogen werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Trier um die Meldung betroffener Fahrzeugführer, die durch das beschriebene Fahrverhalten womöglich gefährdet worden waren oder weitergehende Hinweise zur Aufklärung liefern können. Entsprechende Mitteilungen nimmt die Wache der PI Trier unter 0651-9779/5210 entgegen.

