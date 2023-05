Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer nach Auffahrunfall flüchtig

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Heerweg;

Unfallzeit: 23.05.2023, 13.50 Uhr;

Ein etwa 20-jähriger Radfahrer mit kurzen blonden Haaren fuhr am Kreisverkehr Heerweg/Alter Postweg auf einen verkehrsbedingt wartenden Wagen auf und stürzte zu Boden. Die 36-jährige Autofahrerin aus Gronau stieg aus und erkundigte sich nach seinem Befinden. Nach einem "Es geht schon!" hob er sein schwarz/blaues Rad auf und entfernte sich auf dem "Alten Postweg" von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Ein Hinterherrufen, dass ihr grauer VW Touran nun an der Stoßstange beschädigt sei, führte zu keiner Einsicht bei dem jungen Mann. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen etwa 13.50 Uhr.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat (Telefon 02561 / 926-0) zu melden. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell