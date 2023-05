Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfallflucht - Blindenstock angefahren - Polizei sucht schwarzen VW Tiguan

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Neustraße;

Unfallzeit: 23.05.2023, 10.30 Uhr;

Ein bisher unbekannter Autofahrer stieß am Dienstagvormittag beim Vorbeifahren an einem sehbehinderten Fußgänger gegen dessen Blindenstock. Beide waren gegen 10.30 Uhr auf der Neustraße in Richtung Markt unterwegs gewesen. Nach Angaben des 48-jährigen Vredeners wurde sein Blindenstock dabei beschädigt. Der Autofahrer habe sich nach einem lautstarken Gespräch von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Nach Auskunft einer Zeugin handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen VW Tiguan.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die namentlich nicht bekannte Zeugin und den Fahrer des schwarzen VW Tiguans, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0) zu melden. (mh)

