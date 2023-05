POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruch auf der Kohlingstraße

Südlohn (ots) - Tatort: Südlohn, Eschlohn; Tatzeit: zwischen 17.05.2023 und 22.05.2023; Bisher unbekannte Täter versuchten zwischen dem 17. Und 22. Mai gewaltsam in zwei Windräder im Bereich der Bauernschaft Eschlohn einzudringen. Die Täter hatten jeweils die Zylinderschlösser an den Eingangs-/Wartungstüren beschädigt, ohne jedoch in die Türme eindringen zu können. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon ...

