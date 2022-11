LPI-G: Raub in Gera - Zeugen gesucht

Greiz (ots) - Weida: Am Montag, dem 14.11.2022, gegen 13:05 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Opel Fahrer die Liebsdorfer Straße, um nach links in den Grochwitzer Weg abzubiegen. Gleichzeitig befuhr eine 72-jährige Fahrradfahrerin den Grochwitzer Weg aus Richtung Schömberg und wollte nach links in die Liebsdorfer Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Die Fahrradfahrerin wurde bei dem Unfall verletzt, ...

