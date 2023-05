POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Rohbau

Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße, zwischen Heerweg und Albrechtstraße; Unfallzeit: 19.05.2023, 19.05 Uhr; Mit einem dunklen Kleinwagen richtete ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am Freitag einen Schaden an einem grauen Mazda an. Der Wagen hatte in der ersten Reihe eines Discounterparkplatzes an der Ochtruper Straße gestanden und wurde an der Fahrerseite beschädigt. Ein bisher unbekannter ...

