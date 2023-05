Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Hoxfeld - Nachmeldung: Auto prallt auf der Vardingholter Straße gegen Baum

Borken-Hoxfeld (ots)

Unfallort: Borken-Hoxfeld, Vardingholter Straße;

Unfallzeit: 23.05.2023, 06.40 Uhr;

Am Dienstagmorgen erlitt ein 31-jähriger Autofahrer aus Korzeniew Mycielin (Polen) schwerste Verletzungen bei einem Unfall auf der Vardingholter Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen war er in Richtung Borken unterwegs und wich gegen 06.40 Uhr einem Reh aus. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet in einen Straßengraben und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrertür und der Motorblock abgerissen und der Fahrer aus dem Wagen herausgeschleudert. Rettungskräfte brachten den Verletzten mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Bochum. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des zerstörten Fahrzeugs. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich der Unfallstelle gesperrt. Es kam zu Verkehrsstörungen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (Telefon 02861 / 900-0) zu melden. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell