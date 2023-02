Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt jugendliches Trio nach Raubserie - Erkrath - 2302060

Mettmann (ots)

Nach einer Serie von Raubdelikten am Freitagnachmittag, 17. Februar 2023, in Hochdahl konnte die Polizei Erkrath ein jugendliches Trio stellen. Die Beamte leiteten gleich mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Das war geschehen:

Gegen 15:25 Uhr ging ein 15-jähriger entlang der Haaner Straße in Richtung Stahlenhauser Straße, als er von drei Jugendlichen nach dem Weg gefragt wurde. Im anschließenden Gespräch begann einer der Jugendlichen, den Erkrather nach Bargeld zu durchsuchen und drohte ihm damit, ihn abzustechen, wenn er sich wehren würde. Mit etwas Münzgeld aus dem Portemonnaie des 15-Jährigen floh das Trio anschließend unerkannt.

Während der Erkrather mit seiner Mutter Anzeige bei der Polizei erstattete, begab sich das Trio zwischenzeitlich fußläufig zur Kiefernstraße, wo es auf einen 20-jährigen Erkrather traf. Auch hier gaben die Jugendlichen zunächst vor, nach dem Weg zu fragen und forderten anschließend die Herausgabe von Bargeld. Als der junge Mann sich weigerte bedrohte einer der Tatverdächtigen den 20-Jährigen. Der Erkrather floh unbeschadet vor dem Trio und alarmierte folgerichtig die Polizei.

Während einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung setzte das Trio derweil seinen Weg fort und traf nur wenige Minuten später in einem kleinen Waldgebiet zwischen der Stahlenhauser Straße und der Willbecker Straße auf einen 19-Jährigen, den sie ebenfalls zunächst unter einem Vorwand ansprachen und anschließend die Herausgabe von Bargeld forderten. Aus Angst vor einem körperlichen Übergriff ließ der junge Mann die Durchsuchung über sich ergehen und das Trio entwendete einen 20 Euro-Geldschein aus dem Portemonnaie des Erkrathers. Anschließend flohen die Jugendlichen und der 19-Jährige begab sich zur Polizeiwache, um Anzeige zu erstatten.

Schlussendlich beraubte das Trio auf der Stahlenhauser Straße drei Jugendliche im Alter von 13,14 und 15 Jahren, indem sie die Jugendlichen zunächst in ein Gespräch verwickelten und anschließend bedrohten. Sie durchsuchten die Jugendlichen nach Wertgegenständen und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Bei dem Versuch, auch das Handy des 14-Jährigen zu stehlen, widersetzte sich dieser und wurde durch einen Tritt leicht an der Hand verletzt. Das Trio floh auch in diesem Fall zunächst unerkannt. Einer der Tatverdächtigen, ein 15-jähriger Wuppertaler, konnte jedoch durch zwei der Geschädigten auf der Dorfstraße angetroffen und bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten festgehalten werden.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Beamten zudem die zwei weiteren Tatverdächtigen, einen 14- sowie einen 15-jährigen Wuppertaler, versteckt in einem Gebüsch auf dem Ahornweg, antreffen.

Die Beamten brachten die kriminalpolizeilich bereits in Erscheinung getretenen Wuppertaler zur Polizeiwache Hilden und leiteten gleich mehrere Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung ein. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und übergab, nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen, die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, oder gegebenenfalls ebenfalls Opfer des Trios wurden, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Erkrath, Telefon 02104 / 9480 6450, in Verbindung zu setzen.

