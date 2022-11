Moers (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte ein unbekannter Rollerfahrer zwei geparkte Autos an der Fuldastraße. Hiernach flüchtete er. An den Autos entstand Sachschaden. Der Knall weckte einen Zeugen, der beobachtete, wie der unbekannte Fahrer vom Boden aufstand, sich wieder auf seinen Motorroller setzte, und in Richtung Marienburger Straße ...

