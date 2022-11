POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Polizei sucht nach Einbruch Zeugen

Voerde (ots) - Am Freitag gegen 08.25 Uhr stellte eine Voerderin an der Straße Schmaler Weg fest, dass ihr silberfarbener Daimlerchrysler Vito mit dem Kennzeichen WES-FS 586 entwendet worden war. Die Frau hatte das Auto am Vorabend (Donnerstag gegen 17.30 Uhr) dort abgestellt. Das Fahrzeug ist seit April 2005 zugelassen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064/ 622-0. Kontakt für ...

