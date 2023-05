Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße, zwischen Heerweg und Albrechtstraße;

Unfallzeit: 19.05.2023, 19.05 Uhr;

Mit einem dunklen Kleinwagen richtete ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am Freitag einen Schaden an einem grauen Mazda an. Der Wagen hatte in der ersten Reihe eines Discounterparkplatzes an der Ochtruper Straße gestanden und wurde an der Fahrerseite beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer bog gegen kurz nach 19.00 Uhr mit dem Kleinwagen auf den Parkplatz ab und stieß gegen den Mazda. Der Verursacher entfernte sich danach auf der Ochtruper Straße wieder in Richtung Ochtrup, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat (Telefon 02561 / 926-0) zu melden. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell