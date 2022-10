Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fahrzeuge beschädigt

Rheine (ots)

An der Kampstraße wurden zwei geparkte Pkw beschädigt. Die Fahrzeuge, ein schwarzer Mercedes Benz und ein roter KIA Picanto, waren am Samstag (15.10.) in der Zeit zwischen 21.45 Uhr und 22.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 16 geparkt.

Durch unbekannte Verursacher wurden beide Autos auf der linken Seite durch Kratzer beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei insgesamt etwa 12.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

