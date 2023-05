Polizei Köln

POL-K: 230524-1-K Rennradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Zusammenstoß von zwei Radfahrern (43, 59) in Köln-Lindenthal hat am Dienstagabend (23. Mai) der jüngere Beteiligte schwere Verletzungen erlitten. Die zwei Bekannten waren gegen 20 Uhr zusammen mit weiteren Rennradfahrern auf der Gleueler Straße unterwegs, als es in Höhe der Zülpicher Straße zur Kollision kam.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 59-Jährige mit seinem Vorderrad unabsichtlich den Hinterreifen seines Vordermannes touchiert, wodurch beide Männer stürzten. Während der Schwerverletzte stationär aufgenommen wurde, kam der ältere Unfallbeteiligte mit leichten Verletzungen davon. (cr/cs)

