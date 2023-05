Polizei Köln

POL-K: 230523-3-K Mann entblößt sich in RE 1 und zeigt Hitlergruß - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 17. Mai 2023, Ziffer 4

(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5511908)

Die Suche nach dem Mann, der im Regionalexpress 1 am Samstagmorgen (24. September) mit entblößtem Geschlechtsteil mehrfach den Hitlergruß gezeigt haben soll, kann eingestellt werden. Der 23-Jährige hatte sich vergangenen Donnerstag (18. Mai) auf einer Polizeiwache in Bochum gemeldet. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an. Die Polizei Köln bittet um Löschung der veröffentlichten Fotos und Rücknahme der Fahndung. (jk/iv)

